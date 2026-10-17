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İstanbul Sarıyer'de AFAD ve polis, derede kaybolan 3 kişiyi arıyor

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İstanbul Sarıyer'de AFAD ve polis, derede kaybolan 3 kişiyi arıyor
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İstanbul Sarıyer'de çarşamba günü etkili olan sağanak sonrası Ayazağa'da taşan derede kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve polisin katıldığı dere içindeki arama kurtarma çalışmaları kameralara yansırken, selde çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

İstanbul'da çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde taşan derede kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Selde çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görürken, ekiplerin dere içerisindeki arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere taşmıştı. Mahallede bulunan birçok ev işletme ve araçlar su altında kalırken yollar göle dönmüştü. Gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda Ayazağa Mahallesi yeniden ayağa kaldırılmaya çalışırken, sel felaketinin ardından kaybolan Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov'u (30) arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla Ayazağa Deresi'nde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Ekiplerin dere içerisindeki çalışmaları kameralara yansıdı.

Sel felaketine tanık olan işletme sahibi Recep Uzunkavak, "Arama kurtarma çalışmaları AFAD ve İstanbul Su ve Kanalizasyon Arama Kurtarma ekipleri tarafından devam ettiğini ileriki taraflarda görebilirsiniz. Bununla ilgili çok üzgünüz. İşletmelerimiz inanılmaz derecede su aldı. Bel boyu hizasında sular vardı. Bu yaşlara kadar yapmış olduğumuz tüm emekler hepsi sularına kapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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