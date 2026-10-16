İstanbul'daki selde hayatını kaybeden Ahmet Usta, Sinop Gerze'de toprağa verildi

İstanbul'daki selde hayatını kaybeden Ahmet Usta, Sinop Gerze'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ahmet Usta, memleketi Sinop Gerze'de toprağa verildi. Usta'nın cenazesi Tatlıcak köyünde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanında defnedildi.
İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Usta, memleketi Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde toprağa verildi.
İstanbul'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ahmet Usta'nın cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tatlıcak köyüne getirildi. Cuma namazının ardından Usta için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş kıldırdı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Usta, köydeki aile kabristanında toprağa verildi.
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklenen Ahmet Usta'nın cansız bedeni, Kağıthane'deki Sadabad Parkı'nda dere kenarında bir köprü ayağına takılmış halde bulunmuştu.