İstanbul'da Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor. Sis bulutları Sarıyer'de Boğaz'da görüntülenirken, Şehir Hatları'nda ise olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor. Sarıyer'de Boğaz'da sisin etkisini sürdürdüğü görüldü. Şehir Hatların'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Beykoz-Sarıyer

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

Üsküdar-Aşiyan

İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (Ring)

Çengelköy-İstinye (Ring)" - İSTANBUL