İstanbul'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. İstanbul'da vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile beraber Sultanahmet Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. Eşleri ve çocukları ile Sultanahmet Camii'ne giden vatandaşlar dua ederek teravih namazlarını kıldı. Ayrıca, Ayasofya Camii'ne "La İlahe İllallah", Sultanahmet Camii'ne ise "Muhammedün Resulullah" yazılı mahyalar asılarak aydınlatıldı. Teravih namazı kılmak için Sultanahmet Camii'ne gelen Adem Can Kebapçı, "Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet'e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi.

Sultanahmet Camii'ne gelen Mahmut Raşit İnce isimli vatandaş ise, "Elhamdülillah Ramazan'a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL