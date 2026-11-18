İstanbul'da lodosun oluşturduğu dev dalgalar Sirkeci-Harem hattındaki vapuru zorladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Fatih Cankurtaran Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Sirkeci-Harem hattında sefer yapan arabalı vapurun bu dalgalarla mücadelesi havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu; denizde ilerlemekte zorlanan bir arabalı vapurun dalgalarla mücadelesi dikkat çekti.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, Fatih Cankurtaran Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırırken, Sirkeci-Harem hattında sefer yapan bir arabalı vapurun dev dalgalarla mücadelesi dikkat çekti. Havadan kaydedilen görüntülerde, vapurun güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı