İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren lodos, sahil kesimlerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar ile Beşiktaş sahilinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodos sabah saat 06.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya vuran yüksek dalgalar Beşiktaş sahilinde görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
