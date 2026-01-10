İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren lodos, sahil kesimlerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar ile Beşiktaş sahilinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
İstanbul'da lodos sabah saat 06.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya vuran yüksek dalgalar Beşiktaş sahilinde görüntülendi. - İSTANBUL
