İstanbul'da Kar Yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Etkili Olmaya Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni de etkisi altına aldı. Yerli ve yabancı turistler kar yağışından korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı yerli ve yabancı turistlerin kar yağışından şemsiyelerle korunduğu görüldü. - İSTANBUL