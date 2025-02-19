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İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı

İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı
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İstanbul Boğazı, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Başta Sarıyer olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü.

İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sis bulutları arasında kar yağışının etkili olduğu İstanbul Boğazı manzarası mest etti.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçeleri beyaza bürüyen kar Sarıyer'de de etkisini gösterdi. Ayrıca Sarıyer'de sis de etkili oldu. İstanbul Boğazı ise sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kar yağışı ve sis bulutları arasında kaybolan boğaz manzarası ortaya güzel görüntüler çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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