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İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi nedeniyle gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi nedeniyle gemi trafiği durduruldu
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İstanbul Boğazı’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca açıklarında makine arızası yaptığı değerlendirilen "Hacı Hüseyin" isimli gemi nedeniyle boğaz, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca açıklarında makine arızası yaptığı değerlendirilen "Hacı Hüseyin" isimli gemi nedeniyle boğaz, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Gemi dron ile görüntülendi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Hacı Hüseyin" isimli gemi makine arızası yaşaması üzerine emniyet amacıyla demir attı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-8 ve KEGM-5 botu sevk edildi.

Ekipler, gemiye müdahale etmek için çalışma başlatırken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca arasında çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Geminin güvenli bölgeye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, gemi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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