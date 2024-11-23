İstanbul Aydos'ta Kar Yağışı Güzellikler Yarattı

İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.

Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi. - İSTANBUL