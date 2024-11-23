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İstanbul Aydos'ta Kar Yağışı Güzellikler Yarattı

İstanbul Aydos'ta Kar Yağışı Güzellikler Yarattı
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İstanbul'un Aydos bölgesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Aydos Ormanı'nın karla kaplı görüntüleri havadan görüntülendi.

İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.

Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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