İstanbul Aydos'ta Kar Yağışı Güzellikler Yarattı
İstanbul'un Aydos bölgesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Aydos Ormanı'nın karla kaplı görüntüleri havadan görüntülendi.
İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.
Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı öğle saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi. - İSTANBUL