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İstanbul Adalet Sarayı'nda 112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda 112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
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İstanbul Adalet Sarayı'nda '112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda '112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açılış töreni düzenlendi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hizmete açılan Acil Yardım İstasyonu 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İstanbul Adalet Sarayı'nda '112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açılış töreni düzenlendi. Törende, kurdele kesiminin ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına faaliyete geçen Acil Yardım İstasyonu hizmete açıldı. Törene, Başsavcı Akın Gürlek, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Abdurrahman Kavuncu ve Başsavcı Vekilleri katıldı. Şişli 2 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda 1 tane ambulans ve 3 sağlık personeli yer alıyor. Öte yandan, Acil Yardım İstasyonu hem adliye çalışanlarına hem de sivil vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet vereceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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