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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşının cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı

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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki cenaze töreni için Asri Mezarlık'ta hazırlıklar tamamlandı.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki cenaze töreni için Asri Mezarlık'ta hazırlıklar tamamlandı.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Eygi'nin cenazesi, İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek. Eygi, 14 Eylül Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Didim Asri Mezarlığı'nda ise hazırlıklar tamamlandı. Mezarlık girişine asılan dev Türk bayrağı ile karşılanacak olan Eygi'nin cenaze töreni için mezarlıkta alan düzenlemeleri tamamlandı.

İzmir'de düzenlenen törenin ardından Eygi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, akşam saatlerinde memleketi Aydın'a gönderilmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Şeria Filistin Güncel İsrail Yerel Dünya Didim

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