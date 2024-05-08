Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı, Gazze'ye yardımlar başladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Bölgede binlerce sivili katleden, milyonlarca sivili ise yerinden eden İsrail ordusu tüm dünyanın gözü önünde geri adım atmadan soykırım gerçekleştiriyor.

Saldırıların başında sivillere güvenli bölge olarak güneyi gösteren İsrail, şimdi de milyonlarca sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırılar düzenliyor ve yardımların geçiş yaptığı sınır kapılarını kapatıyor.

BU SABAH YENİDEN AÇILDI

Gazze bombardımanı nedeniyle bölgedeki ülkelerden de tepki gören İsrail'in Pazar günü roketli saldırı düzenlenmesinin ardından kapattığı Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ne zaman açacağı ise merakla bekleniyordu. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısının bu sabah Gazze'ye giriş yapan yardım kamyonları için yeniden açıldığı aktarıldı.

Yardımların bölgeye girmeden önce İsrail denetiminden geçmeye devam ettiği belirtildi.