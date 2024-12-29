İsrail Başbakanı Netanyahu Prostat Ameliyatı Olacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, idrar yollarında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bugün prostat ameliyatı olacağı açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat ameliyatı olacak.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel