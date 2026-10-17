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Isparta Valiliği, motosiklet ve elektrikli scooterları 09.00-22.00 arası yasakladı

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Isparta Valiliği, motosiklet ve elektrikli scooterları 09.00-22.00 arası yasakladı
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Isparta Valiliği, kuvvetli sağanak nedeniyle bugün 09.00-22.00 arasında motokuryeliği, motosiklet ve elektrikli scooter trafiğini yasakladı. Yasak, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı can güvenliği için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulanacak.

(ISPARTA) - Isparta Valiliği, beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün saat 09.00 ile 22.00 arasında motokuryelik yapılmasının, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kentte beklenen kuvvetli yağışa karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Valilik açıklamasında, bugün saat 09.00 ile 22.00 arasında Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Ekim 2026 tarihli ve 13 sayılı kararı uyarınca, bugün saat 09.00'dan 22.00'ye kadar motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

Kaynak: ANKA
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