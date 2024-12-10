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İŞKUR Bilecik İl Müdürü Yıldırım'ın Vefat Eden Ablası Toprağa Verildi

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Yıldırım'ın Vefat Eden Ablası Toprağa Verildi
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'ın vefat eden ablası Gülşen Kılınçarslan, Gölpazarı Reşadiye Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bilecik Valisi ve birçok protokol katıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'ın vefat eden ablası Gülşen Kılınçarslan son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi dün öğle namazına müteakip Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camii'nden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberinde bir çok protokoller katıldı.

Vali Aygöl, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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