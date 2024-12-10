İŞKUR Bilecik İl Müdürü Yıldırım'ın Vefat Eden Ablası Toprağa Verildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'ın vefat eden ablası Gülşen Kılınçarslan son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi dün öğle namazına müteakip Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camii'nden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberinde bir çok protokoller katıldı.

Vali Aygöl, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - BİLECİK