Son dakika haber | İskilip'te orman yangını - Haberler

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Son dakika haber | İskilip'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Bilal Arıcı - Yerel
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Son dakika haberlerine göre - İskilip'te orman yangını Çorum'un İskilip çıkan orman yangın çıktı.

- İskilip'te orman yangını

ÇORUM - Çorum'un İskilip çıkan orman yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yivlik tepesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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