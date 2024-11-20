Üye Girişi
Haberler

İskilip'te Çocuk Hakları Günü'nde Sinema Etkinliği Düzenlendi

İskilip'te Çocuk Hakları Günü'nde Sinema Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde, Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema filmi etkinliği büyük ilgi gördü. 'Buz Devri' animasyon filmi çocuklarla buluştu.

Çorum'un İskilip ilçesinde Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen sinema filmi etkinliği çocuklardan yoğun ilgi gördü.

İskilip Kaymakamlığı tarafından, Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün katkılarıyla Çocuk Hakları Günü çerçevesinde "Redif Kışlası Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilçede çocuklar için "Buz Devri" adlı animasyon filmi, izletildi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat da etkinliğe çocuğuyla birlikte katıldı. Sinema filmini izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi

 Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

İşte nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülke
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? 21 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 21 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.