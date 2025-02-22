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İskilip Devlet Hastanesi'nde 36 Yıldır Erken Mesai Yapan Çalışana Madalya

İskilip Devlet Hastanesi'nde 36 Yıldır Erken Mesai Yapan Çalışana Madalya
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İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde 36 yıldır her gün mesaiye bir saat erken başlayan Mehmet Karadağcı'ya, hastane yönetimi tarafından 'Mesai Saatine Sadakat' madalyası verildi. Törende sağlık müdürü de Karadağcı'yı tebrik etti.

Çorum'un İskilip ilçesinde 36 yıldır çalıştığı Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki mesaisine her gün 1 saat erken başlayan çalışana madalya takdim edildi.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi faturalama biriminde görev yapan Mehmet Karadağcı, 36 yıldır her gün mesaiye bir saat erken başlıyor. Örnek bir çalışma disiplini sergileyen ve emekli olmaya hazırlanan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından tören düzenlendi. Törende Mehmet Karadağcı'ya "Mesai Saatine Sadakat" madalyası takdim edildi. Mesai arkadaşları, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla Karadağcı'yı tebrik ederken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de ziyaret için geldiği hastanede Karadağcı'yı tebrik ederek, sağlık camiasına verdiği hizmetler ve mesai saatlerine gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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