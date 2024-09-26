İskenderun Körfezi'nde Deniz Kirliliği Araştırması Başladı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) yürütücülüğünde İskenderun Körfezi'ndeki kirliliğin tespiti ve alınması gereken tedbirler için araştırmacılar denize açıldı. Denizden örneklemeler alan proje ekibi, araştırmaların sonucunda rapor hazırlayacak.

Türkiye'nin Güneydoğu-Akdeniz kıyılarında yüzer makro-mega deniz çöplerinin miktarları, dağılımları kompozisyonları ile yabancı-yayılımcı türlerin taşınmasına olan etkilerinin araştırılması için TÜBİTAK destekli proje düzenlendi. Projenin ilk dönem örnekleme çalışmaları İskenderun Körfezi'nde başladı. Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cem Çevik'in yürüttüğü projeyle İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, yüksek lisans öğrencileri Ali Egemen Demircan ve Özkan Ay, Gözlem-1 teknesiyle denize açıldı. Araştırma ekibi, denizden ilk örneklemelerini almaya başladı. Çalışmaların, İskenderun Körfezi'nden sonra Mersin Körfezi'nde devam edeceğini söyleyen Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Çevik, projenin Doğu Akdeniz'de yüzer mega çöplerin kompozisyonunu ve yabancı yayılımcı türlerin taşınmasına olası etkilerini incelemeyi amaçlandığını belirtti. Çevik, "İskenderun Körfezi'ndeki örneklemelerde ülkemiz kıyılarına Doğu Akdeniz'deki en az iki kıyıdaş ülkeden çöplerin taşındığı gözlemlenmiş ve bunların detaylı bilgileri not edilmiştir. İlk gözlemlerde, ülkemiz kıyılarına ait çöplerin yanı sıra krustase (kabuklular) örnekleri de tespit edildi. İlerleyen dönemlerde yapılacak örneklemelerle bu konuların daha iyi anlaşılması hedefleniyor. İskenderun Körfezi'nden sonra Mersin Körfezi örnekleme çalışmalarına devam edilecek. Çalışmaların sonrasında bir rapor hazırlayacağız. Buna göre kirleticilerle ilgili alınması gereken tedbirlerin de denizlerin korunması ve ekolojik dengenin bozulmaması için önemli bir veri olacak. Bundan sonraki dönemlerde yapılacak olan örneklemeler ile ülkemizin doğu Akdeniz kıyılarındaki mega çöplerin dağılım ve kompozisyonları ile olası yayılımcı türlerin taşınmasına olan etkilerini daha iyi anlayacağız" dedi.