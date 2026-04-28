İskenderun'da silahlı çatışmanın şüphelileri tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayının şüphelisi 2 şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay; İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi 420.Sokakta meydana geldi. Olayda karşılıklı ateş açılması sonucu E.G. ayağından tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili yürütülen çalışmada şüpheliler M.A. ve N.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı