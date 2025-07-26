İskenderun'da şehitler için tören düzenlendi

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yaparken şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerler İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında düzenlenen törenin ardından memleketleri İstanbul ve Giresun'a gönderildi.

Şehitleri uğurlama törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun ilçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, asker ve polis erkanı katıldı. - HATAY