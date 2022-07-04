İş insanı Ekremoğlu'na teşekkür plaketi

Batman'da faaliyet yürüten iş insanı Esat Ekremoğlu'na, şehit yakınları ve güvenlik korucularına verdiği destek ve yürüttüğü başarılı faaliyetlerden dolayı Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu'nun iş merkezinde kendisini ziyaret ederek teşekkür plaketi verdiğini belirten iş insanı Ekremoğlu, şehit yakınlarının ülkenin sorumluluk sahibi olan vatandaşına emanet olduğunu söyledi. Ekremoğlu, ülkenin birlik ve beraberliği uğruna hiç çekinmeden aziz canlarını feda eden şehitlerin, geride kalan yakınlarıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel