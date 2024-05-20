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İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda Bayraklar Yarıya İndirildi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Bunun üzerine İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda da ülke bayrağı yarıya indirildi. Öte yandan Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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