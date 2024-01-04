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İnhisar'da 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile güvenli sokaklar sağlanıyor

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İnhisar ilçesinde polisler ve bekçilerin gece boyu sıkı güvenlik sağladığı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile vatandaşların güvende hissetmeleri hedefleniyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile huzur ve güven dolu sokaklar sağlanıyor.

İnhisar'da 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile polisler ve bekçiler gece boyu dışarıda sıkı bir güvenlik sağlıyor. Huzurlu sokaklar ile vatandaşların kendilerini güvende hissetmesi hedefleniyor. İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri trafikte ve sokaklarda da 7/24 denetim ile çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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