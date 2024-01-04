İnhisar'da 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile güvenli sokaklar sağlanıyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile huzur ve güven dolu sokaklar sağlanıyor.

İnhisar'da 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' ile polisler ve bekçiler gece boyu dışarıda sıkı bir güvenlik sağlıyor. Huzurlu sokaklar ile vatandaşların kendilerini güvende hissetmesi hedefleniyor. İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri trafikte ve sokaklarda da 7/24 denetim ile çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK