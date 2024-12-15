İnegöl'de Spiral Makinesiyle Plastik Boru Keserken Elini Kesen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle plastik borukesmeye çalışırken elini kesen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında SüleymaniyeMahallesi Şark Sokak'ta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ZiyaH. (67) evinin bahçesinde spiral makinesiyle plastik borukesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti. Kanlar içinde kalan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından elinde uzuv kaybı oluşan Ziya H., ambulanslaUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA