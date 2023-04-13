İlter Kuş'un anne acısı

Balıkesir Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un önceki gün vefat eden annesi Müzeyyen Kuş'un cenazesi Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un önceki gün vefat eden annesi Müzeyyen Kuş'un cenazesi Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un bir süredir hastanede tedavi gören 70 yaşındaki annesi Müzeyyen Kuş vefat etti. 3 çocuk annesi Müzeyyen Kuş'un cenazesi Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir'de de görev yapan Bursa Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, üniversite yöneticileri, Kuş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR