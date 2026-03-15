İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet, alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih'te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
