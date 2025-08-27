İl Sağlık Müdürü Bildirici, Sarıcakaya'da Yeni Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sarıcakaya'da hizmete giren sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Sarıcakaya'da hizmete giren Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemelerde yeni hizmet binalarının modern donanımı, hasta kabul alanları ve acil müdahale imkanları değerlendirilirken, yetkililerden ayrıntılı bilgi alındı. Vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinleyen Bildirici, yeni tesislerin günlük yaşama sağlayacağı kolaylıklara dikkat çekti. Sağlık çalışanlarıyla da görüşen Bildirici ve Yılmaz, personelin çalışma şartları, ihtiyaçları ve bölge halkına sundukları hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR