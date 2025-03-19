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İl Emniyet Müdürü Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit Komiser Yardımcısı Okay İzgi'nin eşi ve evlatlarına ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit Komiser Yardımcısı Okay İzgi'nin eşi ve evlatlarına ziyarette bulundu.

Komiser Yardımcısı Okay İzgi, 2015 yılında Mardin Nusaybin'de şehit oldu. İl Emniyet Müdürü Tolga Yolmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde şehit ailesine ziyarette bulundu. Tolga Yılmaz, şehidin eşi ve kıymetli evlatları Hikmet Can ile Eymen ile sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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