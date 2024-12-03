İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Engelliler Günü'nde Özel Öğrencilerle Buluştu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrencilerle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Hüseyin Sümer Ortaokulunda öğrenim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı ziyaret etti. Ay, ziyarette öğrencilerle birlikte vakit geçirerek çeşitli hediyeler takdim etmiştir. Ziyarette ayrıca öğrencilere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan kask, kalkan ve TOMA tanıtımı yapılırken, Ay son olarak Polisevi öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. - AFYONKARAHİSAR