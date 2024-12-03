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İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Engelliler Günü'nde Özel Öğrencilerle Buluştu

İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Engelliler Günü'nde Özel Öğrencilerle Buluştu
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette hediyeler takdim eden Ay, öğrencilere güvenlik ekipmanlarını tanıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrencilerle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Hüseyin Sümer Ortaokulunda öğrenim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı ziyaret etti. Ay, ziyarette öğrencilerle birlikte vakit geçirerek çeşitli hediyeler takdim etmiştir. Ziyarette ayrıca öğrencilere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan kask, kalkan ve TOMA tanıtımı yapılırken, Ay son olarak Polisevi öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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