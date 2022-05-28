İhlas yurdunda mezuniyet sevinci - Haberler

İhlas Vakfı Bahçelievler Erkek Öğrenci Yurdunun 2021-2022 geleneksel mezuniyet töreni, İhlas Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İhlas Vakfı Bahçelievler Erkek Öğrenci Yurdunun 2021-2022 geleneksel mezuniyet töreni, İhlas Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene, İhlas Vakfının temsilcileri, iş adamları, önceki yıllarda mezun olmuş öğrenci ve öğrenci velileri ile çok sayıda davetli katıldı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın da programa katılarak mezun öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Üniversitelerinden mezun olan 41 öğrenci için düzenlenen törende yurt öğrencilerinin, İhlas Holding ve İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Dr. Enver Ören için hazırladıkları belgesel yayınlandı. Yurt Müdürü Yaşar Taşdemir, İhlas Vakfının öğrenci yurtlarında kalıp mezun olan öğrencilerin İhlas Vakfı ile ve birbirleri ile irtibatlarını koparmamalarını ve hizmetlere iştirak etmeyi sürdürmelerini tavsiye etti. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise gönderdiği mesaj ile mezun öğrencilere iyi dilek ve temennilerini iletti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel