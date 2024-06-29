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İHA'ya 'Yılın Haber Ajansı' ödülü, TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli'ye 'Meslek Başarı Ödülü'

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Ankara'da düzenlenen 'Gold Moon Awards' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın Haber Ajansı' ödülü verilirken, TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli'ye ise 'Meslek Başarı Ödülü' verildi.

Ankara'da düzenlenen "Gold Moon Awards" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) "Yılın Haber Ajansı" ödülü verilirken, TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli'ye ise "Meslek Başarı Ödülü" verildi.

Ankara'da bir kır bahçesinde "Altın Ay Ödülleri" anlamına gelen "Gold Moon Awards" ödül töreni gerçekleştirildi. Törene çok sayıda iş insanı, sanatçı ve basın mensupları katıldı.

Programda İhlas Haber Ajansı'na "Yılın Haber Ajansı" ödülü verildi. İhlas Haber Ajansı'nı temsilen ödülü İHA Muhabiri Kaan Taşkın aldı.

Taşkın, yaptığı konuşmada, "İhlas Haber Ajansı, yurt içi ve yurt dışındaki binlerce muhabiri ile Türkiye'den ve dünyadan birçok televizyon kanalına görüntülü haber servisi yapmaktadır. Teşekkür ederim" dedi.

TGRT Haber Muhabiri Mevlüt İşli ise yaptığı konuşmada, "Bu ödülü almak çok onur ve gurur verici. Ödülü TGRT Haber çatısı altında almak özellikle çok mutlu etti. Gazeteciliğin çok fazla sınamaya kaldığı bir dönemde doğru, hızlı ve nitelikli haber yapmaya devam edeceğiz. İhlas Medya çatısı altında olmaktan da çok gururluyum. Bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim. Hızlı ve doğru haber vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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