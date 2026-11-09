Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da yüksek kesimler karla beyaza bürünürken merkezde sonbahar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da yüksek kesimler karla beyaza bürünürken merkezde sonbahar sürüyor Haber Videosunu İzle
Iğdır'da yüksek kesimler karla beyaza bürünürken merkezde sonbahar sürüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır çevresindeki Ağrı, Pamuk, Alagöz ve Tekelti dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken sonbahar izleri sürüyor, yeşil doğa ile karlı dağların oluşturduğu manzara görülüyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı başta olmak üzere Iğdır çevresindeki Pamuk Dağı, Alagöz, Tekelti ve diğer yüksek kesimler, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Türkiye genelinde kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde Iğdır şehir merkezinde kar yerine yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Ağrı Dağı'na yağan karla birlikte beyaz örtü dağın eteklerine kadar inerken, çevredeki Alagöz, Pamuk ve Tekelti dağları da tamamen beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kış manzarası yaşanırken, Iğdır şehir merkezinde ise sonbaharın izleri devam ediyor. Ağaçların henüz yapraklarını dökmediği ve yeşilliğini koruduğu kent merkezinde, beyaza bürünen dağlarla yeşil doğanın oluşturduğu manzara eşsiz görüntüler meydana getirdi.

Kaynak: ANKA
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi45

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi