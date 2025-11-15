Haberler

Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında Avukat Tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da yürütülen rüşvet, irtikap ve nüfuz ticareti soruşturmasında, adli kontrol altında olan avukat R.Ş. tutuklandı. Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanan R.Ş, önceki gözaltına alınan avukatlarla birlikte soruşturmada önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyede rüşvet, irtikap, zimmet ve nüfuz ticareti iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanan avukat R.Ş, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Iğdır Adliyesi'ndeki mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görevli T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, menfaat karşılığı "adli dosyaların işlemsiz bırakılarak zaman aşımına uğratılmaya çalışılması ve infaz dosyalarında usulsüzlük" iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında 24 Mayıs'ta gözaltına alındı, 28 Mayıs'ta ise tutuklandı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen sesli ve görüntülü kayıtlar doğrultusunda, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen soruşturma genişletildi. Avukatlar G.A. ve R.Ş, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A. ve R.Ş. adliyeye sevk edildi. G.A. tutuklanırken, R.Ş. hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulandı. Ancak Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Nöbetçi mahkeme itirazı kabul ederek R.Ş. hakkında da tutuklama kararı verdi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yeniden gözaltına alınan R.Ş, cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
