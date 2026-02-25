Haberler

Iğdır'da Nevruz Coşkusu Başladı: Su Çarşambası Gelenekleri Yaşatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Su Çarşambası kutlamalarıyla başlayan Nevruz etkinlikleri, ateş üzerinden atlama ve yumurta tokuşturma gelenekleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Türk kültürünün bu kadim bayramının önemi vurgulandı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri, Su Çarşambası kutlamalarıyla başladı. Iğdırlılar, kadim gelenekleri yaşatmak amacıyla ateş yakıp üzerinden atladı, kırmızıya boyanmış yumurtaları tokuşturdu.

Iğdır Kültür Evi'nde düzenlenen Su Çarşambası Nevruz etkinliğine, Iğdır Halk Oyunları İl Temsilcisi Suna Sili ve kültür elçisi Hüseyin Baydar öncülük etti. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar da katılarak ateş üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu ve Nevruz gelenekleri hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan halk oyunlarının oynandığı şarkı ve türkülerin söylendiği, ateş üzerinden atlanıldığı etkinlikte konuşan Suna Sili, Su Çarşambası'nın Türk kültüründeki önemine değinerek, "Türk kültüründe su, hayatın kaynağı, temizliği ve bereketin sembolüdür. Bu gecede suyla arınmak, eski yılın sıkıntılarını geride bırakmak ve bahara umutla girmek amaçlanır. Su Çarşambası, Nevruz'un müjdecisidir" dedi.

Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ise Nevruz hazırlıklarının başladığını belirterek şunları söyledi:

"Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu kadim bayramın en güzel geleneklerinden biri olan çarşamba akşamlarını kutlamaya başladık. Bugün Nevruz'un müjdecisi Su Çarşambası'nı Iğdır Kültür Otağı'nda kutluyoruz. Ateş yakarak, semenilerimizi ekerek Nevruz'u beklemeye başladık. Nevruz birliğin, beraberliğin ve bereketin en güzel sembolüdür. Iğdır'da yüzyıllardır kutlanan kadim bir Türk geleneğidir. Bu yıl Nevruz'u resmi bayram olarak ilk kez kutlayacağız. Önümüzdeki hafta Ateş Çarşambası, ardından Rüzgar Çarşambası ve son olarak Toprak Çarşambası gelecek. Doğanın uyanışına 21 Mart'ta hep birlikte şahitlik edeceğiz."

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Nevruz'un birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Kaynak: ANKA
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Milli yıldızımızın zor anları! Söylenenler karşısında şoke oldu
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi