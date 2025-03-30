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Iğdır'da İlk Bayram Namazı Coşkuyla Kılındı

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Iğdır'da, Ramazan ayının sona ermesinin ardından yüzlerce kişi camilerde bir araya gelerek yılın ilk bayram namazını kıldı. Namazdan sonra Gazze'deki saldırılara karşı dualar edildi.

Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı

IĞDIR - On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Iğdır'da yüzlerce kişi camilerde bir araya gelerek ilk bayram namazını kıldı.

Iğdır'da vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de kıldı. Iğdır'daki bayram namazı, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla taçlandırıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camilerden ayrıldı.

Iğdır'da İlk Bayram Namazı Coşkuyla Kılındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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