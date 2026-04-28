Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

İstihbari çalışmalar ve saha araştırmaları sonucu, yabancı uyruklu küçük yaştaki bir çocuğun alıkonulduğu bilgisine ulaşan ekipler, hızlıca harekete geçti. Bu kapsamda belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesiyle, farklı zamanlarda çok sayıda düzensiz göçmenin sevk ve barındırılması olaylarına karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, R.A. ve A.A. sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.