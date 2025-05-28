Iğdır'da Aile Cinayeti: İki Yenge Silahla Öldürüldü

Iğdır'da Aile Cinayeti: İki Yenge Silahla Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, Mehmet Çakmakçı adlı bir kişi, erkek kardeşlerinin eşleri olan Elmas ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla öldürdü. Olay sonrası aranan Mehmet Çakmakçı için jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Iğdır'da aile cinayeti: İki yengesini öldürdü

IĞDIR - Iğdır'da bir kişi, erkek kardeşlerinin eşlerini silahla öldürdü.

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerinden kaçan Mehmet Çakmakçı'yı arama çalışması başlatan jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kadınların cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.