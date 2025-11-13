Haberler

Iğdır'da 3 Aile Arasında Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Güncelleme:
Iğdır'da 2 yıl süren kan davası, Kadim Aşiretler Federasyonu ve kanaat önderlerinin çabalarıyla sona erdi. Çiçek, Arda ve Aras aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık, el sıkışarak barışla sonuçlandı.

Iğdır'da 3 aile arasında 2 yıldır devam eden kan davası barış ile sonuçlandı.

Iğdır'da 2 yıl önce Çiçek ve Arda aileleri arasındaki bir husumetten dolayı ortaya çıkan kavgada Arda ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra iki aile arasında başlayan kan davasına Çiçek'in akrabaları olan Aras ailesi de dahil olmuştu. Olayların büyümesini engellemek için Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği, beraberindeki aşiret ve kanaat önderlerin girişimi ile aileler el sıkışarak barışırken 3 aile arasında kan davası son buldu.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan yaptığı konuşmada çok önemli bir barışa imza attıklarını belirterek, "Iğdır'da 2 yıl önce Gelturan ve Gıskan aşireti arasında maalesef husumet oluştu. Ondan sonra biz kanaat önderleri hemen olaya müdahil olduk. Diğer kanaat önderlerimizin araya girmesiyle 2 yıla yakın bir çaba sarf ettik. Hakikaten çok şükür bugün görüyorsunuz bu barışı temin ettik. Çok şükür bu barışı yaptık. Güzel bir şekilde barışın olmasında kanaat önderi ciddi manada katkısı oldu. Bölgemizde zaman zaman kanaat önderlerinin etkisi çok ciddi manada kendisini gösteriyor. Dolayısıyla kanaat önderlerimize, bölgemizdeki aşiret liderleri ve büyüklerimiz barışı oluşturmakta ciddi manada destekleri oluyor. Barışa kanaat önderlerinin etkisi olduğu için kanaat önderlerinin sözlerini dinlemesini arzu ediyoruz. Onların önerilerini, bunların ciddi gayretlerini, fedakarlıklarını gerçekten dinlemesini arzu ediyoruz. Çünkü onlar dinlendiği zaman barış daha kısa süreli, daha güzel, daha verimli bir şekilde oluyor. Kadim Aşiretler Federasyonu olarak Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'de bütün illerde kendi faaliyetlerimiz var, devam ediyor. 100'den fazla aşiret Kadim Aşiret Federasyonu'na bağlıdır. Hemen hemen Doğu ve Güneydoğu'daki bütün bulunan aşiretler, kanaat önderleri bizim Kadim Aşiretler'le beraber hareket ediyoruz. Tabii Kadim Aşiretler'in faaliyetleri çoktur. Kendi kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi muhafaza etmek ve bilhassa biraz önce gördüğünüz gibi toplumun birlik beraberliğine ciddi manada hizmet etmek, barışları sağlamaktır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
