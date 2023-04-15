İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İhlas Holding'e ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İhlas Holding'i ziyaret etti. Bakan Soylu, burada İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun seçim programları çerçevesinde İhlas Holding'i ziyaret etti. Bakan Soylu, holding girişinde İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Soylu, Ören'in makam odasında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Soylu TGRT Haber canlı yayında Ercan Gürses'in sunduğu Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Programın ardından İhlas Holding binasından ayrılan Bakan Soylu'nun makam aracı olan Togg'u kendisinin kullandığı görüldü. - İSTANBUL