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Husiler, Saada'da Suudi Eurofighter Typhoon'un hedef alındığı görüntüleri paylaştı

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Husiler, Saada üzerinde Suudi Arabistan ordusuna ait Eurofighter Typhoon'un hava savunma sistemleriyle hedef alındığı görüntüleri paylaştı. Sözcü Yahya Saree uçağın doğrudan isabet aldığını öne sürdü; ancak bölgede enkaz bulunmadı ve Suudi Arabistan'dan açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada vilayeti üzerinde tespit edilen Suudi Arabistan ordusuna ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anların görüntülerini paylaştı. Husiler uçağın isabet aldığını öne sürerken Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ordusuna ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Saada vilayeti üzerinde tespit edilen uçağın müdahalede doğrudan isabet aldığını öne sürerek çakılmanın eşiğine geldiğini iddia etti. Ancak, açıklama sonrasında bölgede herhangi bir enkaza rastlanmadı. Suudi Arabistan ise herhangi bir savaş uçağının düşürüldüğüne veya hasar gördüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının hava savunma sisteminin kilidi ardından karşı tedbir mühimmatı kullandığı görüldü.

Husiler daha önce Suudi Arabistan'a ait bir F-15 tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıklamış ve uçak enkazından görüntüler paylaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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