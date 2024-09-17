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Şehit Jandarma Er Ayhan Öğüt, Kabri Başında Dualarla Anıldı

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1996 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ayhan Öğüt, şehadet yıl dönümünde Hasanlar köyündeki kabri başında anıldı. Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve diğer yetkililer, şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Bahar, şehit annesi Sabriye Öğüt'e hediye takdim etti.

1996 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ayhan Öğüt, şehadet yıl dönümü münasebetiyle Hisarcık ilçesi Hasanlar köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı V. Kenan Yaşar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, SYDV Müdürü Nurcan Uçar ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ile birlikte Şehit Ayhan Öğüt'ün vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Hasanlar köyündeki kabrini ziyaret etti. Ziyarette İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, tüm şehit ve gaziler için dua etti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Muhammet Samet Bahar, şehit annesi Sabriye Öğüt'e hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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