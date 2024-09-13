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Hisarcık köyünde sağlıklı içme suyu için hayır yemeği düzenlendi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde sağlıklı içme suyuna kavuşan köylüler muhtarlık önderliğinde hayır yemeği etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, şükür ve yağmur duası yapıldı. Köy halkının maddi katkılarıyla su boruları temin edildi ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü iş makinesi desteği sağladı. Hayır yemeği etkinliği geleneksel hale getirilecek.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde sağlıklı içme suyuna kavuşan köylüler muhtarlık önderliğinde hayır yemeği etkinliği düzenledi.

Hayır yemeği etkinliğinde din görevlileri tarafından Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından şükür ve yağmur duası yapıldı. Duanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Baraj bölgesinden 3 bin 500 metre boru döşenerek köylerinin sağlıklı ve bol içme suyuna kavuştuğunu söyleyen Muhtar Osman Kaçar," Köyümüzün içme suyuna kavuşması aşamasında köy halkının maddi katkılarıyla su borularını kendi imkanlarımızla temin ettik. İlçe Özel İdare Müdürlüğü de bizlere iş makinesı desteğinde bulundu. Köyümüzün sağlıklı ve bol içme suyuna kavuşmasına verdikleri destekten dolayı başta Kaymakamımız Muhammet Samet Bahar olmak üzere, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün bol içme suyuna kavuşması ve bolluk, bereket için hayırsever köylülerimizin katkılarıyla bu yıl ilk defa hayır yemeği düzenledik. Yemekte ayrıca İlçe Müftümüz tarafından şükür ve yağmur duası yapıldı. Allah hayrımızı kabul etsin. Bundan sonraki yıllarda da hayır yemeği etkinliğini geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Hayır yemeği etkinliğine Kaymakam Muhammet Samet Bahar, protokol üyeleri ve köylüler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasanlar Hisarcık Güncel Yerel Yaşam

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