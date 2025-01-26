Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'ndan Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına Ziyaret
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına yaptığı ziyarette incelemelerde bulundu ve 401'inci Test Filo Komutanlığında denetlemeler gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ziyarette bulundu.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ziyareti kapsamında incelemeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette Komutan Kadıoğlu, 401'inci Test Filo Komutanlığında denetlemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel