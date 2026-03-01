Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, eksi 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL