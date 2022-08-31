Hatay haberleri | Hatay Expo'da Murat Boz'la Zafer Bayramı Kutlaması

Hatay yerel haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Murat Boz, Antakya EXPO amfitiyatroda sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Murat Boz, Antakya EXPO amfitiyatroda sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevenleriyle buluşan sevilen şarkıcı, dillerden düşmeyen şarkılarını amfitiyatroyu dolduran binlerce Hataylı ile birlikte seslendirdi.

Sahne performansı ve enerjisiyle unutulmaz bir konsere imza atan Murat Boz, minik bir hayranının hayalini de gerçekleştirdi. Aleyna isimli genç bir hayranının birlikte şarkı söyleme isteğini kırmayan Boz, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Medeniyetler şehri Hatay'da olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren Boz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehirlerimize selam olsun" diyerek Hataylılar'ın bayramını kutladı.

Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş şarkıcıya çiçek hediye etti.

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Savaş, Murat Boz ve ekibine teşekkür etti.