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Hatay haber | Öykü Gürman Expo'21 Hatay'da Konser Verdi

Hatay yerel haberi: Öykü Gürman, EXPO 2021 Hatay kapsamında amfitiyatroda konser verdi.

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Öykü Gürman, EXPO 2021 Hatay kapsamında amfitiyatroda konser verdi.

EXPO 2021 Hatay, etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Birçok ünlü ismi alanlarında ağırlayan EXPO 2021 Hatay, son olarak Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman'ı ağırladı. Hataylı hayranlarıyla Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda buluşan Gürman, sevilen şarkıları ile dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, başarılı şarkıcıya çiçek hediye etti. Sergilediği performans için Gürman'a Hataylılar adına teşekkürlerini de ileten Özkaya, EXPO alanlarında sanat ve eğlencenin devam edeceğini söyledi.

ANKA / Yerel

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