Hatay'da YKS'nin İlk Maratonu: Sınava Geç Kalan Adayın Hüzünlü Anı

Hatay'da YKS'nin İlk Maratonu: Sınava Geç Kalan Adayın Hüzünlü Anı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'ye 31 bin 656 aday katıldı. Sınava geç kalan bir aday, görevlinin uyarısıyla sınav merkezinden ayrılmak zorunda kaldı. Sıcak hava şartları ise sınav stresini artırdı.

Hatay'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk maratonu olan TYT'ye 31 bin 656 aday katıldı. Sınava geç kalan ve sakin haliyle kapıya gelen bir aday, görevlinin '3 dakika geç kaldın, giremezsin' demesiyle sınav merkezinden ayrıldı.

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) oturumuna 47 bin 424 aday katıldı. Adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde yoğunluk yaşandı. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda son dakikalarda yetişenler olduğu gibi geç kalan ise sınava alınmadılar. Üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın, kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti. Sakin halleriyle kapıya gelen adayın, görevlinin '3 dakika geç kaldın, giremezsin' demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.