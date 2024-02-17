Hatay'da kamu malına zarar verme ve hırsızlık olayının şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Hatay'da kamu malına zarar verme ve hırsızlık olayının şüphelisi4 şahıs yakalandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamu malına zarar verme ve hırsızlık olayının şüphelisi 4 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma ile; kamu malına zarar verme suçundan aranan M.Ö., Israrlı takip suçundan aranan İ.D. ve Dörtyol ilçesi Yeşil mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.Z. ile A.E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan mutfak malzemeleri ile birlikte 2 adet tek saçma havalı tüfek dürbünü ele geçirilmiştir.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.Z. ile A.E.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.